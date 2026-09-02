Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:17
Al-Baqarah
17
2:17
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ١٧
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًۭا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧
مَثَلُهُمۡ
ﱁ
كَمَثَلِ
ﱂ
ٱلَّذِي
ﱃ
ٱسۡتَوۡقَدَ
ﱄ
نَارٗا
ﱅ
فَلَمَّآ
ﱆ
أَضَآءَتۡ
ﱇ
مَا
ﱈ
حَوۡلَهُۥ
ﱉ
ذَهَبَ
ﱊ
ٱللَّهُ
ﱋ
بِنُورِهِمۡ
ﱌ
وَتَرَكَهُمۡ
ﱍ
فِي
ﱎ
ظُلُمَٰتٖ
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُبۡصِرُونَ
ﱑ
١٧
ﱒ
Assomigliano a chi accende un fuoco; poi, quando il fuoco ha illuminato i suoi dintorni, Allah sottrae loro la luce e li abbandona nelle tenebre in cui non vedono nulla
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Эта притча полностью соответствует их положению, поскольку лицемеры действительно подобны тому, кто разжег костер, чтобы осветить кромешную тьму. Такой человек сильно нуждался в огне и сумел раздобыть его у других, поскольку при себе он не имел никаких сподручных средств. Когда огонь осветил все вокруг него, он увидел, где его подстерегает опасность, а где он может оказаться в безопасности. Огонь принес ему большую пользу и доставил ему много радости. Он даже подумал, что сможет сохранить его, однако Аллах лишил его света и радости. Он вновь оказался в кромешной тьме, не имея при себе ничего, кроме обжигающих углей. Они уже не могли осветить пространство, но могли сильно обжечь и навредить. Он оказался в окружении сразу нескольких мраков. Мрак ночи сливался с мраком облаков, мраком дождя и мраком, который наступил после угасания костра. Как можно охарактеризовать положение этого человека? Таким же является положение лицемеров, которые освещают свой путь благодаря вере правоверных, поскольку сами они не обладают этим качеством. Полученный ими свет освещает им путь на некоторое время, и они извлекают из этого некоторую пользу. Они сохраняют свои жизни и оберегают свое имущество. Они гарантируют себе некоторую безопасность в мирской жизни, но внезапно их настигает смерть, которая лишает их возможности пользоваться чужим светом. Их постигают грусть и печаль, и они удостаиваются самого сурового наказания. Мрак их могил сгущается от мрака неверия, лицемерия и всевозможных грехов. А после всего этого их ожидает мрак Огненной Преисподней, и как же отвратительно это местопребывание.