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1. Al-Fatihah

L'Aprente

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1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

١

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 1.
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