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Tafsir: Al-Qasas 28:3
Al-Qasas
3
28:3
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتۡلُواْ
عَلَيۡكَ
مِن
نَّبَإِ
مُوسَىٰ
وَفِرۡعَوۡنَ
بِٱلۡحَقِّ
لِقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣
Ti racconteremo secondo verità la storia di Mosè e di Faraone, per un popolo di credenti.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.