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Tafsir: Al-Qasas 28:22
Al-Qasas
22
28:22
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
تَوَجَّهَ
تِلۡقَآءَ
مَدۡيَنَ
قَالَ
عَسَىٰ
رَبِّيٓ
أَن
يَهۡدِيَنِي
سَوَآءَ
ٱلسَّبِيلِ
٢٢
Dirigendosi verso Madian disse: «Spero che il mio Signore mi guidi sulla retta via».
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العربية
Tafsir Muyassar
ولما قصد موسى بلاد
«مدين»
وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى
«مدين»
.