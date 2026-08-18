Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:11
Al-Qasas
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
لِأُخۡتِهِۦ
قُصِّيهِۖ
فَبَصُرَتۡ
بِهِۦ
عَن
جُنُبٖ
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
١١
Disse alla di lui sorella: «Seguilo»
1
, e quella lo osservò di nascosto. Non avevano alcun sospetto
2
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ
] وه دایكی به خوشكهكهی موسای -
صلی الله علیه وسلم
- وت: بڕۆ ههواڵێكی موسام بۆ بێنهوه [
فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ
] لهلایهكهوه له دوورهوه خوشكهكهى بینی كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- لای ماڵی فیرعهونه [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١)
] بهڵام ئهوان ههستیان نهكرد كه ئهم كچه خوشكى موسایهو -
صلی الله علیه وسلم
- هاتووه بۆ ههواڵی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- .