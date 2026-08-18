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Tafsir: Al-Qasas 28:11
Al-Qasas
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
لِأُخۡتِهِۦ
قُصِّيهِۖ
فَبَصُرَتۡ
بِهِۦ
عَن
جُنُبٖ
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
١١
Disse alla di lui sorella: «Seguilo»
1
, e quella lo osservò di nascosto. Non avevano alcun sospetto
2
.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَتۡ لِأُخۡتِهِۦ﴾ مَرْيَم ﴿قُصِّیهِۖ﴾ اتَّبِعِي أَثَره حَتَّى تَعْلَمِي خَبَره ﴿فَبَصُرَتۡ بِهِۦ﴾ أَبْصَرَتْهُ ﴿عَن جُنُبࣲ﴾ مِنْ مَكَان بَعِيد اخْتِلَاسًا ﴿وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ ١١﴾ أَنَّهَا أُخْته وَأَنَّهَا تَرْقُبهُ