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Tafsir: Al-An'am 6:62
Al-An'am
62
6:62
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ٦٢
ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَـٰسِبِينَ ٦٢
ثُمَّ
رُدُّوٓاْ
إِلَى
ٱللَّهِ
مَوۡلَىٰهُمُ
ٱلۡحَقِّۚ
أَلَا
لَهُ
ٱلۡحُكۡمُ
وَهُوَ
أَسۡرَعُ
ٱلۡحَٰسِبِينَ
٦٢
Quindi sono ricondotti ad Allah, il loro vero Protettore. Non è a Lui che appartiene il giudizio? Egli è il più rapido nel conto.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ
] پاشان فریشتهی گیانكێشان ڕوحتان ئهكێشێ و ئهیگهڕێنێتهوه بۆ لای خوای گهوره كه خوایهكی حهقه، یان خهڵكى ههموویان له رۆژى قیامهت دهگهڕێنهوه بۆ لاى خواى گهوره [
أَلَا لَهُ الْحُكْمُ
] ئایا ههر حوكم و بڕیار بۆ خوای گهوره نیه [
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (٦٢)
] وه خوای گهوره خێراترین حساب و لێپرسینهوهتان لهگهڵدا ئهكات و پێویستی به بیركردنهوهو تێڕوانین نیه.