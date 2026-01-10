11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠

O popol mio, chi mi verrà in soccorso contro Allah, se li scacciassi? Non rifletterete dunque?
