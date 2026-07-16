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Yusuf
20
12:20
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍۢ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍۢ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠
وَشَرَوۡهُ
بِثَمَنِۭ
بَخۡسٖ
دَرَٰهِمَ
مَعۡدُودَةٖ
وَكَانُواْ
فِيهِ
مِنَ
ٱلزَّٰهِدِينَ
٢٠
Lo vendettero
1
a basso prezzo, qualche pezzo d’argento, e furono in ciò deprezzatori
2
.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَشَرَوۡهُ﴾ باعوه منهم ﴿بِثَمَنِۭ بَخۡسࣲ﴾ نَاقِص ﴿دَرَ ٰهِمَ مَعۡدُودَةࣲ﴾ عِشْرِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ﴿وَكَانُوا۟﴾ أَيْ إخْوَته ﴿فِیهِ مِنَ ٱلزَّ ٰهِدِینَ ٢٠﴾ فَجَاءَتْ بِهِ السَّيَّارَة إلَى مِصْر فَبَاعَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَزَوْجَيْ نَعْل وَثَوْبَيْنِ