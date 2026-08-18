Al-Qasas 28:3 نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
Halaman 347 · Juz 20
نَتْلُوْا
عَلَیْكَ
مِنْ
نَّبَاِ
مُوْسٰی
وَفِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ
لِقَوْمٍ
یُّؤْمِنُوْنَ
۟
Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.
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Ibn Kathir (Abridged)
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