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78. An-Naba'
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Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
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Pelajaran
Refleksi
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
النَّبَاِ
الْعَظِیْمِ
۟ۙ
Tentang berita yang besar (hari berbangkit),
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Pelajaran
Refleksi
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ
۟ؕ
yang dalam hal itu mereka berselisih.
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Pelajaran
Refleksi
78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟ۙ
Tidak!
1
Kelak mereka akan mengetahui,
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Pelajaran
Refleksi
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟
sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui.
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Pelajaran
Refleksi
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
اَلَمْ
نَجْعَلِ
الْاَرْضَ
مِهٰدًا
۟ۙ
Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan,
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Pelajaran
Refleksi
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَّالْجِبَالَ
اَوْتَادًا
۟
dan gunung-gunung sebagai pasak?
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Pelajaran
Refleksi
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا
۟ۙ
Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan,
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Pelajaran
Refleksi
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا
۟ۙ
dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat,
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Pelajaran
Refleksi
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَّجَعَلْنَا
الَّیْلَ
لِبَاسًا
۟ۙ
dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian,
1
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Pelajaran
Refleksi
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَّجَعَلْنَا
النَّهَارَ
مَعَاشًا
۪۟
dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,
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Pelajaran
Refleksi
78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَّبَنَیْنَا
فَوْقَكُمْ
سَبْعًا
شِدَادًا
۟ۙ
dan Kami membangun di atas kamu tujuh (lapis langit) yang kokoh,
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Pelajaran
Refleksi
78:13
وجعلنا سراجا وهاجا ١٣
وَجَعَلْنَا سِرَاجًۭا وَهَّاجًۭا ١٣
وَّجَعَلْنَا
سِرَاجًا
وَّهَّاجًا
۟
dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari),
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Pelajaran
Refleksi
78:14
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ١٤
وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءًۭ ثَجَّاجًۭا ١٤
وَّاَنْزَلْنَا
مِنَ
الْمُعْصِرٰتِ
مَآءً
ثَجَّاجًا
۟ۙ
dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan lebatnya,
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Pelajaran
Refleksi
78:15
لنخرج به حبا ونباتا ١٥
لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّۭا وَنَبَاتًۭا ١٥
لِّنُخْرِجَ
بِهٖ
حَبًّا
وَّنَبَاتًا
۟ۙ
untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman,
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Pelajaran
Refleksi
78:16
وجنات الفافا ١٦
وَجَنَّـٰتٍ أَلْفَافًا ١٦
وَّجَنّٰتٍ
اَلْفَافًا
۟ؕ
dan kebun-kebun yang rindang.
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Pelajaran
Refleksi
78:17
ان يوم الفصل كان ميقاتا ١٧
إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًۭا ١٧
اِنَّ
یَوْمَ
الْفَصْلِ
كَانَ
مِیْقَاتًا
۟ۙ
Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan,
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Pelajaran
Refleksi
78:18
يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا ١٨
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًۭا ١٨
یَّوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ
فَتَاْتُوْنَ
اَفْوَاجًا
۟ۙ
(yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong,
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Pelajaran
Refleksi
78:19
وفتحت السماء فكانت ابوابا ١٩
وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًۭا ١٩
وَّفُتِحَتِ
السَّمَآءُ
فَكَانَتْ
اَبْوَابًا
۟ۙ
dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu,
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Pelajaran
Refleksi
78:20
وسيرت الجبال فكانت سرابا ٢٠
وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٢٠
وَّسُیِّرَتِ
الْجِبَالُ
فَكَانَتْ
سَرَابًا
۟ؕ
dan gunung-gunungpun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana.
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Pelajaran
Refleksi
78:21
ان جهنم كانت مرصادا ٢١
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًۭا ٢١
اِنَّ
جَهَنَّمَ
كَانَتْ
مِرْصَادًا
۟
Sungguh, (neraka) Jahanam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi penjaga yang mengawasi isi neraka),
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Pelajaran
Refleksi
78:22
للطاغين مابا ٢٢
لِّلطَّـٰغِينَ مَـَٔابًۭا ٢٢
لِّلطَّاغِیْنَ
مَاٰبًا
۟ۙ
menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
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Pelajaran
Refleksi
78:23
لابثين فيها احقابا ٢٣
لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًۭا ٢٣
لّٰبِثِیْنَ
فِیْهَاۤ
اَحْقَابًا
۟ۚ
Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama,
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Pelajaran
Refleksi
78:24
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ٢٤
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًۭا وَلَا شَرَابًا ٢٤
لَا
یَذُوْقُوْنَ
فِیْهَا
بَرْدًا
وَّلَا
شَرَابًا
۟ۙ
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
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Pelajaran
Refleksi
78:25
الا حميما وغساقا ٢٥
إِلَّا حَمِيمًۭا وَغَسَّاقًۭا ٢٥
اِلَّا
حَمِیْمًا
وَّغَسَّاقًا
۟ۙ
selain air yang mendidih dan nanah,
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Pelajaran
Refleksi
78:26
جزاء وفاقا ٢٦
جَزَآءًۭ وِفَاقًا ٢٦
جَزَآءً
وِّفَاقًا
۟ؕ
sebagai pembalasan yang setimpal.
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Pelajaran
Refleksi
78:27
انهم كانوا لا يرجون حسابا ٢٧
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا ٢٧
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
لَا
یَرْجُوْنَ
حِسَابًا
۟ۙ
Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan,
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Pelajaran
Refleksi
78:28
وكذبوا باياتنا كذابا ٢٨
وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًۭا ٢٨
وَّكَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
كِذَّابًا
۟ؕ
dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami.
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Pelajaran
Refleksi
78:29
وكل شيء احصيناه كتابا ٢٩
وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًۭا ٢٩
وَكُلَّ
شَیْءٍ
اَحْصَیْنٰهُ
كِتٰبًا
۟ۙ
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu Kitab (buku catatan amalan manusia).
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Pelajaran
Refleksi
78:30
فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ٣٠
فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣٠
فَذُوْقُوْا
فَلَنْ
نَّزِیْدَكُمْ
اِلَّا
عَذَابًا
۟۠
Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami tambahkan kepadamu selain azab.
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Pelajaran
Refleksi
78:31
ان للمتقين مفازا ٣١
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١
اِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
مَفَازًا
۟ۙ
Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
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Pelajaran
Refleksi
78:32
حدايق واعنابا ٣٢
حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًۭا ٣٢
حَدَآىِٕقَ
وَاَعْنَابًا
۟ۙ
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
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Pelajaran
Refleksi
78:33
وكواعب اترابا ٣٣
وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًۭا ٣٣
وَّكَوَاعِبَ
اَتْرَابًا
۟ۙ
dan gadis-gadis belia yang sebaya,
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Pelajaran
Refleksi
78:34
وكاسا دهاقا ٣٤
وَكَأْسًۭا دِهَاقًۭا ٣٤
وَّكَاْسًا
دِهَاقًا
۟ؕ
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
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Pelajaran
Refleksi
78. An-Naba'
Berita
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informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
Tafsir
Pelajaran
Refleksi