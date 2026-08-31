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15:2
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ٢
رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ٢
رُبَمَا
یَوَدُّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
لَوْ
كَانُوْا
مُسْلِمِیْنَ
۟
Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang muslim.
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Refleksi
15:3
ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ٣
ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟ وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣
ذَرْهُمْ
یَاْكُلُوْا
وَیَتَمَتَّعُوْا
وَیُلْهِهِمُ
الْاَمَلُ
فَسَوْفَ
یَعْلَمُوْنَ
۟
Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong) mereka, kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya).
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Pelajaran
Refleksi
15:4
وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ٤
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌۭ مَّعْلُومٌۭ ٤
وَمَاۤ
اَهْلَكْنَا
مِنْ
قَرْیَةٍ
اِلَّا
وَلَهَا
كِتَابٌ
مَّعْلُوْمٌ
۟
Dan Kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang di tetapkan baginya.
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Pelajaran
Refleksi
15:5
ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون ٥
مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ٥
مَا
تَسْبِقُ
مِنْ
اُمَّةٍ
اَجَلَهَا
وَمَا
یَسْتَاْخِرُوْنَ
۟
Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat meminta penundaan(nya).
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Pelajaran
Refleksi
15:6
وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ٦
وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌۭ ٦
وَقَالُوْا
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْ
نُزِّلَ
عَلَیْهِ
الذِّكْرُ
اِنَّكَ
لَمَجْنُوْنٌ
۟ؕ
Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur`an, sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar orang yang gila.
1
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Pelajaran
Refleksi
15:7
لو ما تاتينا بالملايكة ان كنت من الصادقين ٧
لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٧
لَوْ
مَا
تَاْتِیْنَا
بِالْمَلٰٓىِٕكَةِ
اِنْ
كُنْتَ
مِنَ
الصّٰدِقِیْنَ
۟
Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?"
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Pelajaran
Refleksi
15:8
ما ننزل الملايكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين ٨
مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًۭا مُّنظَرِينَ ٨
مَا
نُنَزِّلُ
الْمَلٰٓىِٕكَةَ
اِلَّا
بِالْحَقِّ
وَمَا
كَانُوْۤا
اِذًا
مُّنْظَرِیْنَ
۟
Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran (untuk membawa azab) dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan.
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Pelajaran
Refleksi
15:9
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ٩
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ٩
اِنَّا
نَحْنُ
نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ
وَاِنَّا
لَهٗ
لَحٰفِظُوْنَ
۟
Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur`an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.
1
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Pelajaran
Refleksi
15:10
ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ١٠
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠
وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَا
مِنْ
قَبْلِكَ
فِیْ
شِیَعِ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
Dan sungguh, Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum engkau (Muhammad) kepada umat-umat terdahulu.
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Pelajaran
Refleksi
15:11
وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزيون ١١
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ١١
وَمَا
یَاْتِیْهِمْ
مِّنْ
رَّسُوْلٍ
اِلَّا
كَانُوْا
بِهٖ
یَسْتَهْزِءُوْنَ
۟
Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
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Pelajaran
Refleksi
15:12
كذالك نسلكه في قلوب المجرمين ١٢
كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٢
كَذٰلِكَ
نَسْلُكُهٗ
فِیْ
قُلُوْبِ
الْمُجْرِمِیْنَ
۟ۙ
Demikianlah, Kami memasukkannya (olok-olok itu) ke dalam hati orang yang berdosa,
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Pelajaran
Refleksi
15:13
لا يومنون به وقد خلت سنة الاولين ١٣
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ
وَقَدْ
خَلَتْ
سُنَّةُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur`an) padahal telah berlalu sunnatullah
1
terhadap orang-orang terdahulu.
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Pelajaran
Refleksi
15:14
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ١٤
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا۟ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٤
وَلَوْ
فَتَحْنَا
عَلَیْهِمْ
بَابًا
مِّنَ
السَّمَآءِ
فَظَلُّوْا
فِیْهِ
یَعْرُجُوْنَ
۟ۙ
Dan kalau Kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya,
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Pelajaran
Refleksi
15:15
لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ١٥
لَقَالُوٓا۟ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌۭ مَّسْحُورُونَ ١٥
لَقَالُوْۤا
اِنَّمَا
سُكِّرَتْ
اَبْصَارُنَا
بَلْ
نَحْنُ
قَوْمٌ
مَّسْحُوْرُوْنَ
۟۠
tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir."
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Pelajaran
Refleksi
15:16
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ١٦
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًۭا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ ١٦
وَلَقَدْ
جَعَلْنَا
فِی
السَّمَآءِ
بُرُوْجًا
وَّزَیَّنّٰهَا
لِلنّٰظِرِیْنَ
۟ۙ
Dan sungguh, Kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terlihat indah bagi orang yang memandang(nya),
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Pelajaran
Refleksi
15:17
وحفظناها من كل شيطان رجيم ١٧
وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ رَّجِيمٍ ١٧
وَحَفِظْنٰهَا
مِنْ
كُلِّ
شَیْطٰنٍ
رَّجِیْمٍ
۟ۙ
dan Kami menjaganya dari setiap (gangguan) setan yang terkutuk,
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Pelajaran
Refleksi
15:18
الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ١٨
إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ مُّبِينٌۭ ١٨
اِلَّا
مَنِ
اسْتَرَقَ
السَّمْعَ
فَاَتْبَعَهٗ
شِهَابٌ
مُّبِیْنٌ
۟
kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
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Pelajaran
Refleksi
15:19
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون ١٩
وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍۢ مَّوْزُونٍۢ ١٩
وَالْاَرْضَ
مَدَدْنٰهَا
وَاَلْقَیْنَا
فِیْهَا
رَوَاسِیَ
وَاَنْۢبَتْنَا
فِیْهَا
مِنْ
كُلِّ
شَیْءٍ
مَّوْزُوْنٍ
۟
Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
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Pelajaran
Refleksi
15:20
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ٢٠
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ٢٠
وَجَعَلْنَا
لَكُمْ
فِیْهَا
مَعَایِشَ
وَمَنْ
لَّسْتُمْ
لَهٗ
بِرٰزِقِیْنَ
۟
Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.
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Pelajaran
Refleksi
15:2
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ٢
رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ٢
رُبَمَا
یَوَدُّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
لَوْ
كَانُوْا
مُسْلِمِیْنَ
۟
Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang muslim.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi