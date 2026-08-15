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Tafsir: Ta-Ha 20:99
Ta-Ha
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
نَقُصُّ
عَلَيۡكَ
مِنۡ
أَنۢبَآءِ
مَا
قَدۡ
سَبَقَۚ
وَقَدۡ
ءَاتَيۡنَٰكَ
مِن
لَّدُنَّا
ذِكۡرٗا
٩٩
C’est ainsi que Nous te racontons les récits de ce qui s’est passé. C’est bien un rappel de Notre part que Nous t’avons apporté.
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[
كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بهم شێوازه چیرۆك و بهسهرهات و ههواڵی پێشینهت بۆ ئهگێڕینهوه ئهوهی كه ڕوویداوه له ئوممهتانی پێشتر بۆ ئهوهی ببێته دڵدانهوهیهك بۆت [
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (٩٩)
] وه به دڵنیایى ئێمه له لایهن خۆمانهوه ئهو زیكرهمان پێ بهخشیوویت كه قورئانی پیرۆزه.