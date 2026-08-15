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Tafsir: Ta-Ha 20:95
Ta-Ha
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكَ
يَٰسَٰمِرِيُّ
٩٥
Alors [Moïse] dit: "Quel a été ton dessein, ô Samaritain (Sâmirî) ?"
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Tafsir Fathul Majid
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