Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Ta-Ha 20:94
Ta-Ha
94
20:94
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
يَبۡنَؤُمَّ
لَا
تَأۡخُذۡ
بِلِحۡيَتِي
وَلَا
بِرَأۡسِيٓۖ
إِنِّي
خَشِيتُ
أَن
تَقُولَ
فَرَّقۡتَ
بَيۡنَ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَلَمۡ
تَرۡقُبۡ
قَوۡلِي
٩٤
[Aaron] dit : "Ô fils de ma mère ! Ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises : "Tu as divisé les enfants d’Israël et tu n’as pas observé mes ordres."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي
] هارون -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی كوڕی دایكم ڕیش و سهرم ڕامهكێشه (وتى: كوڕى دایكم، بۆ ئهوهی زیاتر سهرنجی ڕاكێشێ و سۆزو بهزهیى بجولێنێت، ههرچهنده براى دایك و باوكى بوو) [
إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
] من لهوه ترسام كه ئهگهر جێیان بێلم ههندێكیان لهگهڵ مندا بێن و ههندێكیان لێره بمێننهوه تۆ بڵێی تهفرهقهو جیاوازی و پارچه پارچهیت خسته ناو بهنی ئیسرائیلهوه [
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤)
] وه بڵێیت تۆ به قسهی منت نهكرد.