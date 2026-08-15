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Tafsir: Ta-Ha 20:91
Ta-Ha
91
20:91
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ٩١
قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ٩١
قَالُواْ
لَن
نَّبۡرَحَ
عَلَيۡهِ
عَٰكِفِينَ
حَتَّىٰ
يَرۡجِعَ
إِلَيۡنَا
مُوسَىٰ
٩١
Ils dirent : "Nous continuerons à y être attachés, jusqu’à ce que Moïse retourne vers nous."
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (٩١)
] وتیان: نهخێر ئێمه بهردهوام لهلای ئهمێنینهوه تا ئهو كاتهی كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهگهڕێتهوه بزانین ئایا موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ڕازیه بهمه یاخود نا ئهوكاته وازی لێ دێنین.