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Ta-Ha
79
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩
وَأَضَلَّ
فِرۡعَوۡنُ
قَوۡمَهُۥ
وَمَا
هَدَىٰ
٧٩
Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mît pas sur la bonne voie.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (٧٩)
] وه فیرعهون قهومهكهی خۆی گومڕا كردو له ڕێی ڕاست دهری كردن وه هیدایهتی نهدان بۆ ڕێگای ڕاست.