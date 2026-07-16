Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ta-Ha
59
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩
قَالَ
مَوۡعِدُكُمۡ
يَوۡمُ
ٱلزِّينَةِ
وَأَن
يُحۡشَرَ
ٱلنَّاسُ
ضُحٗى
٥٩
Alors Moïse dit : "Votre rendez-vous, c’est le jour de la fête. Et que les gens se rassemblent dans la matiné ."
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ
] موساش -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: مهوعیدو ڕۆژی بهیهكگهیشتنمان ڕۆژی جهژن بێ لهبهر ئهوهی خهڵك ههمووی خۆی ئاماده ئهكات و ههمووی ئهیبینێ [
وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (٥٩)
] وه با له چێشتهنگاودا بێت كه دونیا رووناكه نهك له شهودا بێت و خهڵك گومانی ههبێ له موعجیزهكهیدا.