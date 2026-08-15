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Tafsir: Ta-Ha 20:135
Ta-Ha
135
20:135
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
كُلّٞ
مُّتَرَبِّصٞ
فَتَرَبَّصُواْۖ
فَسَتَعۡلَمُونَ
مَنۡ
أَصۡحَٰبُ
ٱلصِّرَٰطِ
ٱلسَّوِيِّ
وَمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
١٣٥
Dis : "Chacun attend. Attendez donc ! Vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les biens guidés."
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿كُلࣱّ﴾ مِنَّا وَمِنْكُمْ ﴿مُّتَرَبِّصࣱ﴾ مُنْتَظِر ما يؤول إلَيْهِ الْأَمْر ﴿فَتَرَبَّصُوا۟ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ﴾ فِي الْقِيَامَة ﴿مَنۡ أَصۡحَـٰبُ ٱلصِّرَ ٰطِ﴾ الطَّرِيق ﴿ٱلسَّوِیِّ﴾ الْمُسْتَقِيم ﴿وَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ ١٣٥﴾ مِنْ الضَّلَالَة أَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ