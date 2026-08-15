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Tafsir: Ta-Ha 20:125
Ta-Ha
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرۡتَنِيٓ
أَعۡمَىٰ
وَقَدۡ
كُنتُ
بَصِيرٗا
١٢٥
Il dira : "Seigneur ! Pourquoi m’as-Tu amené aveugle alors qu’auparavant je voyais ?"
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥)
] ئهویش ئهڵێ: ئهی پهروهردگار بۆ به كوێری حهشرم ئهكهی له كاتێكدا كه من له دونیا ههردوو چاوم بینا بووهو كوێر نهبووم.