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Tafsir: Ta-Ha 20:119
Ta-Ha
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
et tu n’y auras pas soif ni ne seras frappé par l’ardeur du soleil."
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)
] وه له بهههشتیشدا ههرگیز تینووت نابێت وه ههرگیز تیشكی خۆر لێتنادات و گهرمات نابێت.