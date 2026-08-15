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Tafsir: Ta-Ha 20:103
Ta-Ha
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
Ils chuchoteront entre eux: "Vous n’êtes restés là que dix [jours] !"
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العربية
Tafsir Muyassar
يتهامسون بينهم،
يقول بعضهم لبعض:
ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام.