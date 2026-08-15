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Tafsir: Ta-Ha 20:102
Ta-Ha
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
وَنَحۡشُرُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
يَوۡمَئِذٖ
زُرۡقٗا
١٠٢
le jour où l’on soufflera dans la Trompe, ce jour-là Nous rassemblerons les criminels tout bleus (de peur) !
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Rebar Kurdish Tafsir
{چەند دیمەنێكی رۆژی قیامەت} [
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
] له ڕۆژی قیامهت ئهو ڕۆژهی كه ئیسرافیل فوو ئهكات به كهڕهنادا فوو كردنی دووهم بۆ زیندوو بوونهوهو حهشرو لێپرسینهوه [
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢)
] لهو ڕۆژهشدا تاوانباران له موشریك و سهرپێچیكاران حهشر ئهكهین به شینی، واته: چاویان شین ئهبێ له تینووێتی و سهختى سزادا.