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Tafsir: Ta-Ha 20:102
Ta-Ha
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
وَنَحۡشُرُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
يَوۡمَئِذٖ
زُرۡقٗا
١٠٢
le jour où l’on soufflera dans la Trompe, ce jour-là Nous rassemblerons les criminels tout bleus (de peur) !
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Tafseer Jalalayn
﴿یَوۡمَ یُنفَخُ فِی ٱلصُّورِۚ﴾ الْقَرْن النَّفْخَة الثَّانِيَة ﴿وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِینَ﴾ الْكَافِرِينَ ﴿یَوۡمَىِٕذࣲ زُرۡقࣰا ١٠٢﴾ عُيُونهمْ مَعَ سَوَاد وُجُوههمْ