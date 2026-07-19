Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
43
38:43
ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب ٤٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٤٣
وَوَهَبۡنَا
لَهُۥٓ
أَهۡلَهُۥ
وَمِثۡلَهُم
مَّعَهُمۡ
رَحۡمَةٗ
مِّنَّا
وَذِكۡرَىٰ
لِأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٤٣
Et Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuse, comme une miséricorde de Notre part et comme un rappel pour les gens doués d’intelligence.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ
] وه كهسوكاریشیمان بۆ گێڕایهوه، ئهووترێ: مردوونه خوای گهوره زیندووی كردونهتهوه، یاخود كۆی كردونهتهوه له دوای ئهوهی بڵاو بوونهتهوه [
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
] وه هاوشێوهی ئهوانهیشى لهگهڵیاندا پێ بهخشیوه [
رَحْمَةً مِنَّا
] وهكو ڕهحمهتێك له خوای گهورهوه بههۆى ئارامگرتن و سوپاسگوزارى و رازى بوونى [
وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣)
] وه وهكو یادخستنهوهیهكیش بۆ ئهو كهسانهی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین كه بزانن سهرهنجامى ئارامگرتن خۆشگوزهرانى و دهروى خێرو بردنهوهیه.