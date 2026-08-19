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Tafsir: Sad 38:26
Sad
26
38:26
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٢٦
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦
يَٰدَاوُۥدُ
إِنَّا
جَعَلۡنَٰكَ
خَلِيفَةٗ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَٱحۡكُم
بَيۡنَ
ٱلنَّاسِ
بِٱلۡحَقِّ
وَلَا
تَتَّبِعِ
ٱلۡهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِۚ
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
يَضِلُّونَ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
لَهُمۡ
عَذَابٞ
شَدِيدُۢ
بِمَا
نَسُواْ
يَوۡمَ
ٱلۡحِسَابِ
٢٦
"Ô David, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion : sinon elle t’égarera du sentier d’Allah." Car ceux qui s’égarent du sentier d’Allah auront un dur chiâtiment pour avoir oublié le Jour des Comptes.
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Al-Sa'di
Мы наделили тебя правом выносить решения по мирским и религиозным вопросам. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам. Для того чтобы вершить справедливый суд, ты должен знать законы Всевышнего Господа, знать истинное положение вещей и иметь возможность претворить в жизнь справедливое решение. Соблюдай эти правила и не поддавайся чувствам, то есть не склоняйся на сторону одного из тяжущихся из-за родственных связей, дружбы, любви или ненависти. Предвзятое отношение к тяжущимся не позволит тебе следовать прямым путем, а ведь грешникам, которые сбиваются с прямого пути, особенно, если они делают это сознательно, уготовано суровое наказание за то, что они запамятовали о Дне расплаты. Если бы они помнили о Судном дне, то их сердца наполнились бы страхом перед Аллахом и они не уступили бы своим порочным желаниям.