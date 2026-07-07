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Ad-Dariyat
39
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلَّىٰ
بِرُكۡنِهِۦ
وَقَالَ
سَٰحِرٌ
أَوۡ
مَجۡنُونٞ
٣٩
Mais [celui-ci] : se détourna confiant en sa puissance, et dit : "C’est un magicien ou un possédé !"
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Tafsir Muyassar
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 51:38 à 51:39
وفي إرسالنا موسى إلى فرعون وملئه بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون العذاب الأليم. فأعْرَضَ فرعون مغترًّا بقوته وجانبه،
وقال عن موسى:
إنه ساحر أو مجنون.