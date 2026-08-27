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Tafsir: Al-Insan 76:8
Al-Insan
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِۦ
مِسۡكِينٗا
وَيَتِيمٗا
وَأَسِيرًا
٨
et offrent la nourriture, malgré son amour
1
, au pauvre, à l’orphelin et au prisonnier,
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العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 76:7 à 76:9
Они исполняют данные ими обеты и не нарушают соглашения. А если они исполняют обеты, которые становятся обязательными только тогда, когда человек сам обязуется исполнить их, то они тем более выполняют доподлинно обязательные предписания. Они знают, что зло Судного дня будет очень велико и широко распространится во владениях Аллаха. И поэтому они боятся того, что это зло может коснуться их, и избегают всего, что может привести к этому.