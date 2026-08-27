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Tafsir: Al-Insan 76:5
Al-Insan
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ٱلۡأَبۡرَارَ
يَشۡرَبُونَ
مِن
كَأۡسٖ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُورًا
٥
Les vertueux boiront d’une coupe dont le mélange sera de camphre,
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ﴾ جمع بر أو بار وهم المطيعون ﴿یَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسࣲ﴾ هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾ ما تمزج به ﴿كَافُورًا ٥﴾