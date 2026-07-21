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Al-Insan
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
et prosterne-toi devant Lui une partie de la nuit ; et glorifie Le de longues [heures] pendant la nuit.
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Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ }
أي: أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة .
{ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا }
وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله:
{ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا }
الآية