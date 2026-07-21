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Al-Insan
25
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَٱذۡكُرِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
بُكۡرَةٗ
وَأَصِيلٗا
٢٥
Et invoque le nom de ton Seigneur, matin et après-midi ;
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na uendelee kutaja jina la Mola wako na kumuomba mwanzo wa mchana na mwisho wake.