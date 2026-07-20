Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
12
76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزَىٰهُم
بِمَا
صَبَرُواْ
جَنَّةٗ
وَحَرِيرٗا
١٢
et les rétribuera pour ce qu’ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des [vêtements] de soie,
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢)
] وه خوای گهوره پاداشتیان ئهداتهوه به بهههشت بههۆی ئهوهی له دونیادا ئارامیان گرتووه لهسهر وازهێنان له شههوهت، وه لهسهر بهردهوام بوون لهسهر گوێڕایهڵى، وه لهسهر ئارامگرتن لهسهر بهڵاو موسیبهتهكان، واته: ئهیانخاته بهههشتهوهو حهریرو ئاوریشمشیان پێ ئهبهخشێ.