Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:91
An-Naml
91
27:91
انما امرت ان اعبد رب هاذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ٩١
إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍۢ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩١
إِنَّمَآ
أُمِرۡتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
رَبَّ
هَٰذِهِ
ٱلۡبَلۡدَةِ
ٱلَّذِي
حَرَّمَهَا
وَلَهُۥ
كُلُّ
شَيۡءٖۖ
وَأُمِرۡتُ
أَنۡ
أَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
٩١
"Il m’a été seulement commandé d’adorer le Seigneur de cette Ville (La Mecque) qu’Il a sanctifiée, - et à Lui toute chose - et il m’a été commandé d’être du nombre des Musulmans,
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 27:90 à 27:91
Добрыми деяниями могут быть слова, поступки и даже помыслы. В тот день их не постигнет наказание, от которого придут в ужас люди и остальные творения. Но это не означает того, что они не будут испытывать страх перед этим наказанием. Что же касается тех, кто предстанет с дурными деяниями, то они будут брошены в Преисподнюю лицом вниз.