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Tafsir: An-Naml 27:90
An-Naml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتۡ
وُجُوهُهُمۡ
فِي
ٱلنَّارِ
هَلۡ
تُجۡزَوۡنَ
إِلَّا
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٩٠
Et quiconque viendra avec le mal... alors ils seront culbutés, le visage dans le Feu. N’êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez ?"
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمَن جَاۤءَ بِٱلسَّیِّئَةِ﴾ أَيْ الشِّرْك ﴿فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِی ٱلنَّارِ﴾ بِأَنْ وَلِيَتْهَا وَذُكِرَتْ الْوُجُوه لِأَنَّهَا مَوْضِع الشَّرَف مِنْ الْحَوَاسّ فَغَيْرهَا مِنْ بَاب أَوْلَى وَيُقَال لَهُمْ تَبْكِيتًا ﴿هَلۡ﴾ مَا ﴿تُجۡزَوۡنَ إِلَّا﴾ جَزَاء ﴿مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٩٠﴾ مِنْ الشِّرْك وَالْمَعَاصِي قُلْ لَهُمْ