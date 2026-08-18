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Tafsir: An-Naml 27:89
An-Naml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
جَآءَ
بِٱلۡحَسَنَةِ
فَلَهُۥ
خَيۡرٞ
مِّنۡهَا
وَهُم
مِّن
فَزَعٖ
يَوۡمَئِذٍ
ءَامِنُونَ
٨٩
Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l’abri de tout effroi.
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Tafseer Jalalayn
﴿مَن جَاۤءَ بِٱلۡحَسَنَةِ﴾ أَيْ لَا إلَه إلَّا اللَّه يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَلَهُۥ خَیۡرࣱ﴾ ثَوَاب ﴿مِّنۡهَا﴾ أَيْ بِسَبَبِهَا وَلَيْسَ لِلتَّفْضِيلِ إذْ لَا فِعْل خَيْر مِنْهَا وَفِي آيَة أُخْرَى {عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ} ﴿وَهُم﴾ الْجَاءُونَ بِهَا ﴿مِّن فَزَعِ یَوۡمِىِٕذٍ﴾ بِالْإِضَافَةِ وَكَسْر الْمِيم وَفَتْحهَا و{فَزَعࣲ} مُنَوَّنًا وَفَتْح الْمِيم ﴿ءَامِنُونَ ٨٩﴾