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Tafsir: An-Naml 27:86
An-Naml
86
27:86
الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٨٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٨٦
أَلَمۡ
يَرَوۡاْ
أَنَّا
جَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِيَسۡكُنُواْ
فِيهِ
وَٱلنَّهَارَ
مُبۡصِرًاۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٨٦
N’ont-ils pas vu qu’en vérité, Nous avons désigné la nuit pour qu’ils y aient du repos, et le jour pour voir ? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient.
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﴿أَلَمۡ یَرَوۡا۟ أَنَّا جَعَلۡنَا﴾ خَلَقْنَا ﴿ٱلَّیۡلَ لِیَسۡكُنُوا۟ فِیهِ﴾ كَغَيْرِهِمْ ﴿وَٱلنَّهَارَ مُبۡصِرًاۚ﴾ بِمَعْنَى يُبْصِر فِيهِ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ﴾ دَلَالَات عَلَى قُدْرَته تَعَالَى ﴿لِّقَوۡمࣲ یُؤۡمِنُونَ ٨٦﴾ خُصُّوا بِالذِّكْرِ لِانْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِي الْإِيمَان بِخِلَافِ الْكَافِرِينَ