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Tafsir: An-Naml 27:74
An-Naml
74
27:74
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَيَعۡلَمُ
مَا
تُكِنُّ
صُدُورُهُمۡ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٤
Certes, ton Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines et ce qu’ils divulguent.
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Al-Sa'di
Пусть же люди страшатся гнева Аллаха, Который ведает о явном и сокровенном и непрестанно наблюдает за Своими рабами.