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An-Naml
54
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤
وَلُوطًا
إِذۡ
قَالَ
لِقَوۡمِهِۦٓ
أَتَأۡتُونَ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٥٤
[Et rappelle-leur] Lot, quand il dit à son peuple : "Vous livrez- vous à la turpitude [I’homosexualité] alors que vous voyez clair !"
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ لوط پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و قهومهكهى} [
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
] وه لوط پێغهمبهریش -
صلی الله علیه وسلم
- كاتێك كه به قهومهكهی خۆی فهرموو: [
أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)
] ئایا ئێوه كرداری بهدڕهوشتی و نێربازی ئهكهن وه به چاوی خۆیشتان یهكترى ئهبینن.