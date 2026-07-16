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An-Naml
47
27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧
قَالُواْ
ٱطَّيَّرۡنَا
بِكَ
وَبِمَن
مَّعَكَۚ
قَالَ
طَٰٓئِرُكُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تُفۡتَنُونَ
٤٧
Ils dirent : "Nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi. des porteurs de malheur." Il dit : "Votre sort dépend d’Allah. Mais vous êtes plutôt des gens qu’on soumet à la tentation.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ ٱطَّیَّرۡنَا﴾ أَصْله تَطَيَّرْنَا أُدْغِمَتْ التَّاء فِي الطاء واجتلبت همزة الوصل أي تشاءمنا ﴿بِكَ وَبِمَن مَّعَكَۚ﴾ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ قَحَطُوا الْمَطَر وَجَاعُوا ﴿قَالَ طَـٰۤىِٕرُكُمۡ﴾ شُؤْمكُمْ ﴿عِندَ ٱللَّهِۖ﴾ أَتَاكُمْ بِهِ ﴿بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمࣱ تُفۡتَنُونَ ٤٧﴾ تَخْتَبِرُونَ بِالْخَيْرِ والشر