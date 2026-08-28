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Tafsir: Al-Mursalate 77:4
Al-Mursalate
4
77:4
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَٱلۡفَٰرِقَٰتِ
فَرۡقٗا
٤
Par ceux qui séparent nettement (le bien et le mal)
1
,
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 76:31 à 77:5
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.