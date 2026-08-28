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Tafsir: Al-Mursalate 77:4
Al-Mursalate
4
77:4
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَٱلۡفَٰرِقَٰتِ
فَرۡقٗا
٤
Par ceux qui séparent nettement (le bien et le mal)
1
,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (٤)
] زاناكان جهختیان لهمهیان كردۆتهوه كه مهبهست پێى فریشتهیه كه بههۆی ئهو وهحییهی كه بۆ پێغهمبهرانى دێنن جیاوازی ئهخهنه نێوان حهق و باتڵ و حهڵاڵ و حهرام و هیدایهت و گومڕاییهوه.