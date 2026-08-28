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Tafsir: Al-Mursalate 77:21
Al-Mursalate
21
77:21
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلۡنَٰهُ
فِي
قَرَارٖ
مَّكِينٍ
٢١
que Nous avons placée dans un reposoir sûr
1
,
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 77:19 à 77:21
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.