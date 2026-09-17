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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Qasas Ayah 87
Al-Qasas
87
28:87
ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ٨٧
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٧
وَلَا
ﱧ
يَصُدُّنَّكَ
ﱨ
عَنۡ
ﱩ
ءَايَٰتِ
ﱪ
ٱللَّهِ
ﱫ
بَعۡدَ
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
أُنزِلَتۡ
ﱮ
إِلَيۡكَۖ
ﱯﱰ
وَٱدۡعُ
ﱱ
إِلَىٰ
ﱲ
رَبِّكَۖ
ﱳﱴ
وَلَا
ﱵ
تَكُونَنَّ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﱸ
٨٧
ﱹ
et que ceux-ci ne te détournent point des versets d’Allah une fois qu’on les a fait descendre vers toi. Et appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des polythéistes !
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