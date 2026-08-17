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Tafsir: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
أَلۡقِ
عَصَاكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهَا
تَهۡتَزُّ
كَأَنَّهَا
جَآنّٞ
وَلَّىٰ
مُدۡبِرٗا
وَلَمۡ
يُعَقِّبۡۚ
يَٰمُوسَىٰٓ
أَقۡبِلۡ
وَلَا
تَخَفۡۖ
إِنَّكَ
مِنَ
ٱلۡأٓمِنِينَ
٣١
Et : "Jette ton bâton !" Puis, quand il le vit remuer comme si c’était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner." ô Moïse ! Approche et n’aie pas peur ! Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۚ﴾ فَأَلْقَاهَا ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ﴾ تَتَحَرَّك ﴿كَأَنَّهَا جَاۤنࣱّ﴾ وَهِيَ الْحَيَّة الصَّغِيرَة مِنْ سُرْعَة حَرَكَتهَا ﴿وَلَّىٰ مُدۡبِرࣰا﴾ هَارِبًا مِنْهَا ﴿وَلَمۡ یُعَقِّبۡۚ﴾ أي يرجع فنودي ﴿یَـٰمُوسَىٰۤ أَقۡبِلۡ وَلَا تَخَفۡۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡـَٔامِنِینَ ٣١﴾