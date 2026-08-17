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Tafsir: Al-Qasas 28:13
Al-Qasas
13
28:13
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
فَرَدَدۡنَٰهُ
إِلَىٰٓ
أُمِّهِۦ
كَيۡ
تَقَرَّ
عَيۡنُهَا
وَلَا
تَحۡزَنَ
وَلِتَعۡلَمَ
أَنَّ
وَعۡدَ
ٱللَّهِ
حَقّٞ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
١٣
Ainsi Nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu’elle ne s’affligeât pas et qu’elle sût que la promesse d’Allah est vraie. Mais la plupart d’entre eux ne savent pas.
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Al-Sa'di
Всевышний Аллах исполнил Свое обещание, чтобы утешились глаза матери Мусы. Она получила возможность воспитывать свое чадо, не опасаясь за его жизнь и любуясь им. Более того, она получала за это солидное вознаграждение. Господь дал ей понять, что Его обещание непреложно. Она воочию убедилась в том, что часть обещанного ей уже исполнилась. Это позволяло ей не тревожиться за судьбу сына и твердо верить в то, что Всевышний Аллах убережет его от несчастий и сделает Своим посланником. Но многие люди при виде трудности отказываются уверовать, не подозревая о том, что на пути к великим достижениям и большим успехам Аллах устраивает множество препятствий и испытаний. Таким образом, Муса был воспитан под покровительством семьи Фараона. Он пользовался их привилегиями, ездил верхом на их верховых животных, носил их одежду, что, конечно же, было по душе его матери. Люди считали ее молочной матерью Мусы и не удивлялись его теплым чувствам по отношению к ней. Призадумайтесь же над милостью Всевышнего Аллаха, Который уберег Своего пророка от лживых речей и тяжелых испытаний. Он часто навещал свою мать и называл ее матерью, и окружающие воспринимали это как должное, потому что считали его молочным сыном этой женщины. Но самое главное - Мусе не приходилось лгать, и его слова были сущей правдой.