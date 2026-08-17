Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:13
Al-Qasas
13
28:13
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
فَرَدَدۡنَٰهُ
إِلَىٰٓ
أُمِّهِۦ
كَيۡ
تَقَرَّ
عَيۡنُهَا
وَلَا
تَحۡزَنَ
وَلِتَعۡلَمَ
أَنَّ
وَعۡدَ
ٱللَّهِ
حَقّٞ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
١٣
Ainsi Nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu’elle ne s’affligeât pas et qu’elle sût que la promesse d’Allah est vraie. Mais la plupart d’entre eux ne savent pas.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهگهڕێنێتهوه بۆ دايكى} [
فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ
] وه گهڕاندمانهوه بۆ لاى دایكى، هێنایان بۆ لای دایكی مهمكی گرت و شیرهكهی دایكی خوارد، ئهوانیش زۆریان پێخۆش بوو [
كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
] بۆ ئهوهی كه دایكی چاوڕۆشنا بێت به منداڵهكهی خۆی [
وَلَا تَحْزَنَ
] وه خهفهت نهخوات به دووركهوتنهوهی منداڵهكهی [
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
] وه تا بۆی دهركهوێ و بزانێت كه به دڵنیایى بهڵێنهكانی خوای گهوره ههمووی حهقهو خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهر (ئهم دووركهوتنهوهیه تهنها شهو و رۆژێكى خایاند) [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)
] بهڵام زۆربهی خهڵكى له بێئاگاییدان و ئهم شته نازانن.