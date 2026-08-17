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Tafsir: Al-Qasas 28:12
Al-Qasas
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
۞ وَحَرَّمۡنَا
عَلَيۡهِ
ٱلۡمَرَاضِعَ
مِن
قَبۡلُ
فَقَالَتۡ
هَلۡ
أَدُلُّكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَهۡلِ
بَيۡتٖ
يَكۡفُلُونَهُۥ
لَكُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
نَٰصِحُونَ
١٢
Et Nous lui avions interdit auparavant (le sein) des nourrices. Elle (la sœur de Moïse) dit donc : "Voulez-vous que je vous indique les gens d’une maison qui s’en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard ?"
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[
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
] دوای ئهوهی كه موسایان ههڵگرت چهندێك ئافرهت كه شیری ههبوو هێنایان بۆ ئهوهى شیرى پێبدات خوای گهوره قهدهغهی كرد شیری هیچ كهسیان بخوات و مهمكی هیچ ئهو ئافرهتانهی نهگرت تا شیرهكهیان بخوات، پێش ئهوهی كه بگهڕێتهوه بۆ لای دایكی [
فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢)
] هێنایان بۆ بازاڕ تا ئافرهتێكیان دهست بكهوێت شیرى پێبدات، خوشكهكهی بینى و وتی: ئایا ڕێنمایتان بكهم بۆ ماڵێك كه ئهوان سهرپهرشتیاری بكهن و شیری پێ بدهن، وه ئهوان زۆر بهڕهحم و سۆزو ئامۆژگاریكار دهبن بۆی له پهروهردهكردنیدا (ئهمیش نزیك بوو خۆى ئاشكرا بكات، وتیان چۆن دهزانیت وادهبن؟ وتى: لهبهر خاتر فیرعهون، ئینجا وازیان لێهێنا).