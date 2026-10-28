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Tafsir Fathul Majid Tafsir : At-Tur Ayah 46
At-Tur
46
52:46
يوم لا يغني عنهم كيدهم شييا ولا هم ينصرون ٤٦
يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٦
يَوۡمَ
ﲹ
لَا
ﲺ
يُغۡنِي
ﲻ
عَنۡهُمۡ
ﲼ
كَيۡدُهُمۡ
ﲽ
شَيۡـٔٗا
ﲾ
وَلَا
ﲿ
هُمۡ
ﳀ
يُنصَرُونَ
ﳁ
٤٦
ﳂ
le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus.
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Tafsir Fathul Majid
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