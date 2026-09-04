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Tafsir: Al-Baqarah 2:80
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
ﱱ
لَن
ﱲ
تَمَسَّنَا
ﱳ
ٱلنَّارُ
ﱴ
إِلَّآ
ﱵ
أَيَّامٗا
ﱶ
مَّعۡدُودَةٗۚ
ﱷﱸ
قُلۡ
ﱹ
أَتَّخَذۡتُمۡ
ﱺ
عِندَ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
عَهۡدٗا
ﱽ
فَلَن
ﱾ
يُخۡلِفَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
عَهۡدَهُۥٓۖ
ﲁﲂ
أَمۡ
ﲃ
تَقُولُونَ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
مَا
ﲇ
لَا
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٨٠
ﲊ
Et ils ont dit:" Le Feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés!" Dis: "Auriez-vous pris un engagement avec Allah? Car, Allah ne manque jamais à Son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas."
1
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Al-Sa'di
После упоминания о скверных деяниях людей Писания Всевышний Аллах поведал о том, что они считают себя праведниками и убеждены в том, что они непременно спасутся от наказания Аллаха и получат щедрую награду. Они считают, что если даже они окажутся в Преисподней, то огонь коснется их всего на несколько дней, пересчитать которые можно будет на пальцах. Они не только совершают грехи, но и чувствуют себя в полной безопасности. Однако их утверждения совершенно безосновательны, и поэтому Всевышний Аллах опроверг их и велел Своему посланнику сказать: «О люди Писания! Неужели вы заключили завет с Аллахом, по которому вы обязаны уверовать в своего Господа и Его посланников и повиноваться Ему? Если это правда, то верные этому завету праведники непременно обретут спасение, ведь обещание Аллаха непреложно и неизменно. Но, может быть, вы всего лишь приписываете Аллаху то, чего совершенно не знаете?» Всевышний сообщил, что утверждениям людей Писания можно дать одну из двух оценок - третьей не дано. Если они действительно заключили завет с Аллахом и верны этому завету, то их утверждения правдивы. Но если они возводят на Аллаха навет, то их лживые утверждения обрекают их на еще более чудовищное наказание и бесчестие. Однако поступки людей Писания не позволяют им надеяться на завет с Аллахом, ведь они отвергли многих пророков и даже убили некоторых из них, уклонились от повиновения Аллаху и нарушили данные обещания. Это означает, что они измышляют ложь и возводят навет на Аллаха, не обладая достоверными знаниями. А ведь известно, что клевета на Аллаха - это один из величайших грехов и тягчайших преступлений.