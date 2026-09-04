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Tafsir: Al-Baqarah 2:80
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
ﱱ
لَن
ﱲ
تَمَسَّنَا
ﱳ
ٱلنَّارُ
ﱴ
إِلَّآ
ﱵ
أَيَّامٗا
ﱶ
مَّعۡدُودَةٗۚ
ﱷﱸ
قُلۡ
ﱹ
أَتَّخَذۡتُمۡ
ﱺ
عِندَ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
عَهۡدٗا
ﱽ
فَلَن
ﱾ
يُخۡلِفَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
عَهۡدَهُۥٓۖ
ﲁﲂ
أَمۡ
ﲃ
تَقُولُونَ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
مَا
ﲇ
لَا
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٨٠
ﲊ
Et ils ont dit:" Le Feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés!" Dis: "Auriez-vous pris un engagement avec Allah? Car, Allah ne manque jamais à Son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas."
1
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السعدي Al-Sa'di
ذكر أفعالهم القبيحة, ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم, ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله, والفوز بثوابه, وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة,
أي:
قليلة تعد بالأصابع, فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوى,
رد الله تعالى عليهم فقال:
{ قُلْ }
لهم يا أيها الرسول
{ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا }
أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته, فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل.
{ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }
؟
فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما:
إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا, فتكون دعواهم صحيحة. وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة, فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم، وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا, لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء, حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم, ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون, قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم, من أعظم المحرمات, وأشنع القبيحات.